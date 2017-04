Aasta tagasi Viljandis oma kodumaja trepikojas revolvrist tule avanud ja parasjagu tema korteriuksest möödunud mehe tapnud Rene Peterson läheb neljateistkümneks aastaks vangi.

Rene Peterson (39) toodi Tartu maakohtu otsuse ärakuulamiseks Viljandi kohtumajja lausa nelja politseiniku saatel. Mitmel eelnenud istungil tugeva kohtukarastuse saanud käeraudades mees on nagu vana rahu ise. Nõjatub aeg-ajalt lõua ja huultega vastu piirdeaia käetuge ning tema prillide taha peitunud näost ei anna midagi välja lugeda.

Kõik on veel kontrolli all ka siis, kui kohtunik kuulutab, et liitkaristusena määratakse talle 14 aastat vanglakaristust. Seejärel põhjendab kohtunik otsust ning selgitab karistuse määramisel tekkinud kõige suuremat otsustamiskohta – kas varem psühhiaatrilisel ravil viibinud mõrvar on süüdiv või mitte?

Kaotas enesekontrolli või teeskles?