"See hirm on mul tõsiselt olemas, et mis siis, kui ühel päeval mu teeneid enam ei vajata," tunnistab 11. aprillil 75aastaseks saav Mati Talvik. Telelegendi sõnul ei oska ta midagi muud teha ja ainus viis, kuidas ta endas peituvat rahutust saab realiseerida, on telesaated.

Viis aastat tagasi jäi Mati Talvikul telemajas juubel tähistamata, sest nädal enne sünnipäeva sattus ta peolaua asemel maoverejooksuga hoopis haiglasse lõikuslauale.

Nüüd, viis aastat hiljem, on Mati rivis ja võtab 11. aprillil telemajas vastu õnnitlusi. Ta on tegusam kui viie aasta eest ja ajab nagu vana juurikas vana Andrese kombel oma vagu. "Ajavaod" on eetris olnud juba seitse aastat ning lõppu ei näi tulevat.

AJAVAOD: «Ajavagusid võib aimata ka Mati näos, aga see ei sega teda täie rinnaga teha ülipopulaarset saadet «Ajavaod», mis on eetris olnud juba seitse aastat. (Stanislav Moškov)

Nii kui hommikul silmad lahti teed, kisuvad jalad kohe telemaja poole?