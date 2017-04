Eesti skandaalseim blogija tegi oma videoportaali ja jutusaate.

"Ma arvan, et need, kes kollast meediat jälgivad, teavad, et tahtsin saada osa Mart Sanderi sarjas "Litsid", kuid ei saanud. Suures masendushoos mõtlesin, et teen ise mingi saate," sõnab Eesti loetuim blogija Mallukas, kes avas eile isikliku videoportaali melu.tv.

"Kuna olen ühe projekti tõttu seotud inimestega, kes oskavad teha videoid ja neil mõlkus peas mõte teha videoportaal, kuid nad ei teadnud täpselt, mis nurga alt, panime kaks asja kokku." Esialgne mõte portaalist tekkis Mallukal jaanuaris. "Siis hakkasime järjest filmima. Asjad lähevad nii lepase reega, et tehke kõik oma videoportaal! See on väga kerge," muigab ta.

Mallukas (Alar Truu)

Praegu on seal üleval neli saadet. Üks neist on jutusaade "Suure M show". "Ma ei pretendeeri võrratuks uurivaks ajakirjanikuks – see on puhas meelelahutus," ütleb Mariann. "Kutsun sõbrannad külla, räägime naiste- ja meestejutte, maast ja ilmast."