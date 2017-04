Wall Street Journal kirjutab uuest hobist, mis sai alguse Soomest, kuid on nüüd levimas ka mujale. Uljad ratsanikud, kes ratsutavad… puust suksudel. Neil on ka võistlused, nagu pärisratsutajatel.

See spordiala (kui nii võib öelda) pole niisama karglemine – see nõuab oma keha kontrollimist ja üle takistuste hüppamist, samal ajal jalgade vahel mänguhobust balansseerides. Põhiliselt tegelevad spordialaga tüdrukud vanuses 10-18. Puuhobusega ei jalutata niisama, vaid kõnnitakse hüpeldes ja kandadega takka lüües, nagu hobunegi seda teeks.

Osalejaid õpetatakse ka oma mänguhobuste eest hoolt kandma ja neid kammima. Alaga tegelevad juba ligi 10 000 sportlast, kuid nagu uute asjadega ikka, on neid, kes pole sellega veel harjunud. Kriitikud ütlevad, et see on niisama laste mängimine, pooldajad aga pööravad tähelepanu sellele, et lisaks füüsilisele aktiivsusele õpivad noored üksteist innustades ja üksteist juhendades koostööd ja loovad uusi sõprussuhteid. Samuti ei ole see vanemate jaoks ilmselgelt sama kallis, kui päris hobuse ostmine.

Kepphobusõidust, inglise keeles Hobbyhorsing, on valmimas ka dokumentaalfilm "Hobbyhorse Revolution". Seda tutvustavat treilerit, kus saab ka näha, milline kepphobusõit välja näeb, vaata siin: