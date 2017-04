Sel nädalal Iirimaal vahistatud Imre Arakas (58) astus täna Dublinis kohtu ette süüdistatuna ühe Põhja-Iirimaal asuva mehe James Gately mõrva kavandamises.

Kuritegu plaaniti sooritada 4. või 5. aprillil.

Arakas saabus kohtusse relvastatud üksuste saatel. Arakas märkis kohtus, et on töötu, vahendab The Independent.

Kohus otsustas Arakase vahi alla jätta 12. aprillini, mil toimub järgmine kohtuistung.

