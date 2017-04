Teisipäeval Süüria põhjaosas mässuliste kontrolli all oleval alal korraldatud pommirünnakus kasutati närvimürk sariini, teatas täna Türgi terviseministeerium.

"Vastavalt esialgsetele testide tulemustele olid patsiendid kahjustatud keemilise ainega (sariiniga),“ vahendas nytimes.com Türgi ministeeriumi teadet.

Lääneriigid on süüdistanud Süüria valitsust keemiarünnakus, mis on kuus aastat kestnud Süüria sõja rängimaid. Süüria valitsus on süüdistused korduvalt tagasi lükanud.

Teisipäeva varahommikul pommitasid sõjalennukid Khan Sheikhouni, mis asub Idlibi linnast umbes 50 kilomeetri kaugusel. Keemiarünnakus hukkus kümneid inimesi.