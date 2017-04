Mida sa jood, mõjutab sinu kõhu enesetunnet, kuid seda mõjutab ka, kuidas sa jood. Kui jood kõrrega, neelad vedelikuga koos ka õhku, mis kõrre ülemisse otsa kinni jääb. Ja see, kui jook hakkab otsa saama ja luristades õhku joogiga sisse ahmid? Just nimelt.

Enamasti on põhjus teada, miks kõht mõnda aega punnis ees ja raske on – toidubeebi. Kõht sai liiga kiiresti täis puugitud ja punu ongi ees ning tunne, nagu õhupall istuks kõhus. Kuid vahel võib punnis ja puhitunud kõht tekkida ka muudel põhjustel, mis toiduga üldse seotud pole, kirjutab ajakiri Women’s Health ning loetleb seitse sellist põhjust.

Igasugune gaseeritud jook tähendab mulle, mis on ju samuti õhuga täidetud. Ole ka ettevaatlik dieet- ja suhkruvabade jookidega, sest kunstlikud magusained, mis neisse on pandud, ei lahustu su kehas korralikult.

Sul võib olla mõni seedehäire

Väga tavaline on näiteks ärritunud soole sündroom, mis võib põhjustada kõhulahtisust, kõhukinnisust või mõlemat. Paljud selle all kannatajad, eriti naised, kogevad lisaks ka eriti tugevat puhitust.

Võtad ravimeid, mis puhitust soodustavad

Siin võivad olla põhjustajateks rasedusvastased tabletid, milles peituv östrogeen võib ainevahetust pisut aeglustada, mis omakorda võib kaasa tuua kõhukinnisuse ja –gaasid. Väga sageli tekitavad puhitust ka antibiootikumid. Mõlemal juhul on hea mõte võtta juurde kasulikke probiootikume.

Istud päev otsa oma paigal

Päev otsa oma taguotsa peal istumine võib olla vägagi tavaline põhjus, miks päeva möödudes tundub, et vööümbermõõt muudkui kasvab. Keha töötab aeglasemalt. Hea on ennast natuke virgutada ja iga natukese aja tagant paus teha ja ringi jalutada.

Palju reisimine

Olgu see töö või puhkuse pärast ringi rändamine, me ei jälgi reisides oma toitumist sama hoolikalt, kui kodus. Enamasti ei tee me siis ka endale ise süüa, vaid sööme väljas. Enamasti ei käi me reiside ajal ka trennis. Lennukitoit ei ole samuti just kõige kõhusõbralikum (ja pikad lennud tähendavad taas pikka istumist).

Väga harva võib see olla ka märk tõsisest haigusest