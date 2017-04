Täna Tallinnas Vabaduse väljakul Sinilillekampaania avaüritusel osalenud president Kersti Kaljulaidi sõnul on tähtis näidata oma hoolivust ja lugupidamist nii kogu riigi kui ka riigi eest seisnud veteranide vastu.



"Näitame, kuidas me oma Eestist hoolime. Oma inimestest hoolime. Oma veteranidest lugu peame. Oma riiki kaitsta tahame. Seda kõike saab teha vaid mõne õiega. Imelihtne - ja nii imeline. Iga sinililleõis loeb!" ütles president Kaljulaid Sinilillekampaania avakõnes.

Noorkotkaste, kodutütarde ja naiskodukaitsjate kaasabil moodustati Vabaduse väljakule sinilill ja Sinilillekampaania tunnuslause "Anname au!", edastas Kaitseväe peastaap. Avapäevast võtsid osa Eesti Kaitseväe Veteranide Ühingu ja Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esindajad, kaitseväe orkester, kaitseliidu torupillimängijad ja rahvatantsurühm Uppsar.



Täna alanud ja neljandat aastat peetava heategevusliku Sinilillekampaaniaga kutsutakse üles Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma sinilillemärki. Kampaaniat korraldavad MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu koostöös Naiskodukaitsega.



Sinilillesümboolikaga kogutava tulu suunab Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing lisaks vigastatud veteranide toetamisele Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega inimestele välitrenažööride ala rajamiseks, soetab Ida-Viru Keskhaigla taastusravi osakonnale invalifti basseini pääsuks ja toetab MTÜ Peaasjad tegevust meeste vaimse tervise edendamisel. Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad sinilillesõnumit ja -märke levitada ning annetusi koguda Naiskodukaitse vabatahtlikud.



Tänasest aprilli lõpuni on sinilillemärke ja -käepaelu võimalik osta kõigil veteranipäeva üritustel, Selveri ja Rahva Raamatu kauplustes, Apollo raamatu- ja meelelahutuskeskustes, T-pileti kassades Tallinnas ja Tartus, Olerexi teenindusjaamades, R-kioskites ja Tallinna lennujaamas, Nordica lendudelt ning koostöös Itella Smartpostiga ka annameau.ee kodulehelt.