Venemaal Peterburi idaosas tehti täna, kolm päeva pärast metrooplahvatust, ühes korteris kahjutuks lõhkekeha.

Linnavõimude teatel pidasid politseinikud täna varahommikul Tovarištšeskaja väljakul asuvas majas korraldatud reidi tulemusel kinni mitu kahtlusalust, vahendas BBC Ria Novostit. Majast evakueeriti elanikud ning pealtnägijate sõnul viisid politseinikud majast välja kolm käeraudades meest. Pealtnägijate kinnitusel viitas meeste välimus Kesk-Aasia päritolule.

Esmaspäeval Peterburi metroorongis lõhkekeha plahvatuses hukkunud pommar Akbaržon Džalilov on praegu terrorirünnaku peamine kahtlusalune. Eile Kõrgõzstanist Venemaale saabunud Džalilovi vanemad on kinnitanud, et jäänused kuuluvad nende pojale. Ka DNA-test on kinnitanud, et tegemist on ühega neljateistkümnest, kes plahvatuses surma sai.