Täna kell 21:40 on Eesti Televisiooni eetris Ajujahi juubelihooaja esimene saade. Avasaates kaitsevad oma ideed sada meeskonda pääsemaks kolmekümne parema hulka, kes võistlevad 60 000 eurose auhinnafondi nimel. Hooaeg koosneb kaheksast episoodist.

Ajujahi EASi poolne projektijuht Marion Raudsepp rääkis, et juubelihooaeg pakub üllatusi. “Alustavad ettevõtted peavad olema valmis ootamatusteks, nii ka meie meeskonnad. Lisaks on tänavune hooaeg oluliselt rahvusvahelisem kui varem. Saja parema hulgas on üks meeskond Moskvast, üks meeskond Riiast ning väga palju selliseid tiime, kus eestlased on kombineeritud välismaalastega,” ütles ta.

SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasiku sõnul tuleks Ajujahti vaadata laiemalt kui vaid telesaadet. ”Tänaseks on Ajujahist kujunenud Eesti ettevõtluse kasvuhoone, mis inspireerib uusi ettevõtjaid alustama ning programmi läbinud ettevõtted toodavad riigile arvestatavat maksutulu. Pelgalt GoWorkaBit maksis eelmisel aastal 300 000 eurot tööjõumakse. Mul on väga hea meel, et SEB on aidanud nii elujõulise programmi algatada ning et me kümme aastat pärast alustamist selliseid numbreid saame välja öelda," ütles ta.