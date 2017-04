Kulupõlengute hooaeg on täies hoos. "Kulu oli hunniku all ning nii kui tuul hakkas puhuma, levis kohe ka tuli. Kuuseoksad läksid põlema nagu säraküünlad. Mul polnud vett ega midagi, vaid väike reha, millega tapsin kaks tundi tuld," räägib Liina, kes kaotas tuld kustutades kulmud.

Kulupõlengud on tuletõrjujate igakevadine väljakutse – mullu tõtati kulu kustutama koguni 1129 korral. Kesk-Eestis elav 43aastane Liina on kui õpikunäide, kuidas ei tohiks kulu põletada. Naine oli endale äsja soetanud maakodu ning mingeid kogemusi kulu põletamisega tal polnud. Nii riisuski Liina kokku kõik, mis oli karjamaale jäänud, heinast kuni kuuseoksteni. Ta kraapis kokku kõrge, umbes kahemeetrise hunniku, ning pani selle siis põlema korraga neljast kohast.



Hunniku pani Liina põlema võpsiku läheduses ning paarisaja meetri kaugusel olid juba esimesed elumajad. "See kulutuli levib nii meeletult, et sa ei oska ette kujutadagi. See oli päris hirmus, kartsin, et kõik läheb ümberringi põlema," räägib Liina. "See oli meeletu töö: kogu aeg tambid, suits on näos ja sa ei näe midagi. See oli ikka tõsine trennipäev."

Püüdes üksinda tulest võitu saada, joostes hunniku ühest otsast teise, oli Liinal pidevalt hirm, et kõik läheb põlema. Kuigi tal õnnestus tulest säästa võpsikut ja elumaju, jättis kulupõleng Liinale oma armid: tule lähedus sõi ära naise kulmud, tekitas kintsudele villid ja põletas riideid. "Mul olid seljas sünteetilised riided, mis ei tohiks üldse seljas olla, kui millegi sellisega tegeled," täpsustab algaja kulupõletaja. Tagantjärele tunnistab Liina, et ta oleks pidanud kulupõletamise paremini läbi mõtlema.



Hooaeg on taas alanud