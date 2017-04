Tänapäeval tundub eriti paikapidav ütlus, et kui naine pole 35. eluaastaks ilus, siis ta on lihtsalt rumal, sest ilutegijaid ja võimalusi enda välimust tuunida on lõputult. Selleks ei pea ka ilmtingimata kirurgi juurde minema, vaid võib astuda sisse lähimasse ilusalongi. Teeme väikese ülevaate, mida on võimalik hakata peale oma näolapiga, ilma noa alla heitmata.

Kulmud lopsakamaks

Kui sind on õnnistatud hõreda kulmukasvuga või lihtsalt ihkab hing kohevamaid kulme, siis pääseteeks on kulmude siirdamine. Selleks võetakse peast juuksekarv ja istutatakse kulmukaarele. Istutatud karv jätkab kasvamist, nagu ta oleks endiselt peas.

Seetõttu tuleb sellist tüüpi kulme aeg-ajalt pisut kärpida – kui sa just ei soovi oma kulme pikaks kasvatada ja neid üle pea kammida. Mine tea, võib-olla on just see järgmine ilutrend! Uued moekad kulmud on kallis lõbu – hinnad algavad 900 eurost.