Igaüks tahab, et ajaleht jõuaks temani õigel ajal, prügiauto viiks jäätmed ära regulaarselt ning kiirabi kutsudes saaks olla kindel, et elupäästjad jõuavad kohale. Seda kindlustunnet pole praegu Valgamaa Karula valla elanikel, kes võivad end läbipääsmatute külateede tõttu maailmast suisa äralõigatutena tunda.

Karula inimesed pole arvatavasti ainsad, kel sõidetava kruusatee – siledast asfaltkattest rääkimata – asemel vaatab vastu mülgas, kust sõiduauto kuidagi läbi ei saa. Lumevaene, kuid see-eest üllatusterohke talv ja ennustamatu kevadilm on kohalikele teedele jätnud oma jälje. Kuid kevadel läbipääsmatuks voolavad külateed on vaid sümptom, suurem mure on kohalike omavalitsuste rahanappus, mis jätab just maainimese nõutult küsima, kas teedeehitajad kunagi ka tema kanti jõuavad.

Rahaküsimus on vallajuhte nõutuks teinud juba pikalt. Karula vallas on metsa viivate teede korrashoiule õla alla pannud vastutustundlikud metsaveofirmad, kuid sellest ei piisa. Ometi on see hea lähtekoht: teid rahastama peaksid eelkõige need, kes neid kõige rohkem kasutavad – autojuhid. Teede praegusest olukorrast võib järeldada, et teeseadusest nõude, et 75% kütuseaktsiisi tulust kulub teehoiuks ja vähemalt 10% kogu teehoiuks ettenähtud summast kulub kohalike teede investeeringuteks, välja võtmine ei ole end õigustanud. Sellega võiks olla päri peaminister, kes on opositsioonipoliitikuna öelnud, et kohalikele teedele kuluv protsent võiks olla isegi kolm korda suurem. Miks mitte, kui riiklikele maanteedele tehtavad investeeringud võiksid suureneda näiteks veoautode teekasutustasu toel?

Tegelikult on põhjust küsida, kas kohalike teede hooldus peakski olema kohalike omavalitsuste ülesanne. Täielikult maanteeameti vastutada olev teedevõrk tähendaks, et see areneks kui tervik ning lõppeks dubleerimine, kus spetsialiste on vaja nii ametis kui ka omavalitsustes, on põhjendanud Indrek Neivelt. Haldusreform annab kolmandagi põhjuse: kui ühinenud omavalitsuses on teeremondi ootajaid korraga rohkem, siis isekeskis prioriteetide seadmine saab olema raskem.