Eesti skandaalseim ja loetuim blogija Mallukas avas täna oma videoportaali melu.tv ning viis Õhtulehe limusiinisõidule, et rääkida, miks ta oma portaali tegi ja mida seal näha saab.

Mallukas ehk Mariann Treimann ütleb, et otsustas portaali tutvustada limusiinis, sest teab, olles ise olnud ajakirjanik, täpselt, kui igavad on kõiksugu tutvustus- ja pressiüritused muidu.

Mallukas ütleb, et tegi portaali seepärast, et ta tahtis saada Mart Sanderi sarja "Litsid", kuid ei saanud ja otsustas suures masendushoos, et teeb ise saate. "Mõtlesin teha "Suure M-i". Kuna ma teen koostööd inimestega, kes oskavad teha videosid ja neil oli mõlkunud mõte teha videoportaal, siis panime kaks asja kokku."

Esimene idee tuli Mallukal umbes jaanuaris ja täna melu.tv avati. "Kõik läks lepase reega, tehke kõik oma videoportaal!" julgustab Mallukas. Praegu näeb portaalis nelja saadet - naistesaadet "Suure M show", kaalusaade "Kaaluta olek", kus Erik Orgu annab näiteks nõu, kuidas kodus trenni teha. Olemas on rubriik "Mees vastab" ning ka ilunurk, kus jagatakse häid nippe meikimiseks.

Kuula videost, mida Mallukas Õhtulehele oma portaali kohta veel rääkis.