49-aastane Pamela Anderson näitas paljastavas pesus oma kuulsaid kurve. Nii mõnigi foto oli sekspommile kohaselt paljastav...

Pamela Anderson on taas ühe ehe näide sellest, et vanus on kõigest number, vahendab The Sun.

Coco de Meri pesus ja fotograaf Rankini ees - fotosid vaadates ei teki kahtlust, et naine on suurepärases vormis.