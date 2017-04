Homme, 7. aprillil, kukub Vabaerakonna juhtorganitesse kandideerimisavalduste registreerimise tähtaeg. Vabaerakonna riigikogu saadik Artur Talvik edastas täna erakonnale avalduse ja sai ametlikuks esimehe kandidaadiks.

Vabaerakond valib juhatuse ja esimehe 23. aprillil Eesti Rahva Muuseumis toimuval üldkoosolekul. Üldkoosolekul arutatakse muuhulgas Vabaerakonna poolt ettevalmistatud Eesti demokraatia tugevdamise kava, põhiprogrammi uuendamise põhimõtteid ning erakonna põhikirja muudatusi.

Artur Talvik võtab avalduses oma programmi lühidalt kokku: "Minu poliitiline eesmärk on luua Eestist meeldiv keskkond, kus õnnelikud inimesed saavad vabalt tegutseda. Õnnelik Eesti on ise hakkamasaavate kodanike Eesti. Need kodanikud on vabad, nad otsustavad ja vastutavad. See on riik, mis on tervikuna kodanikuühiskond. Sellise ühiskonna tekkimiseks on vaja võidelda võimu tsentraliseerimise, ülereguleerimise, bürokraatia vohamise, korruptsiooni ja teiste ise hakkamasaamist takistavate tegurite vastu," ütles Talvik.

"Vabakonservatism on minu maailmavaade. See on traditsioone hoidev, kuid muutustele ja uuendustele avatud mõtteviis. Erakond ei saa olla eesmärk omaette. Erakond on vahend poliitiliste ideede elluviimiseks. Inimesed, kes kirjeldavad ühiskonda suhteliselt sarnaselt ja tegutsevad sellise tuleviku nimel, ongi erakond. Tahan rohkem sisukaid arutelusid ja vähem trollimist. Erakond peab looma selgeid ja uuenduslikke ideid ja neid julgelt teostama,“ toob Talvik välja.