Ööl vastu tänast toimunud traagilises liiklusõnnetuses Läänemaal Lääne –Nigula vallas hukkus teelt välja sõitnud autos kaasreisijana viibinud 29-aastane mees.

Täna öösel kell 2.37 sai politsei teate liiklusõnnetusest Läänemaal Lääne –Nigula vallas Oru-Soolu-Jalukse tee 1. kilomeetril, kui sõiduautot Mercedes-Benz juhtinud mees kaotas sõiduki üle lauges kurvis kontrolli, mille tõttu paiskus sõiduk vasakule teelt välja vastu puud. Kokkupõrke tagajärjel hukkus sõiduki kõrvalistmel viibinud 29-aastane mees. Sõiduki juht, 1995. aastal sündinud mees, sai õnnetuses raskelt viga ning ta toimetati Tallinnasse haiglasse.

Sündmuskohal on lubatud suurim sõidukiirus 50 km/h, sõidutee asfaltkattega ja kuiv. Politsei tuvastas, et mõlema mehe turvavööd olid kinnitatud. Sõidukit juhtinud mehe kainus selgub ekspertiisi käigus.



Haapsalu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Indrek Tohter avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele ning sõnas, et alustatud kriminaalmenetluse käigus selgitatakse välja, millised asjaolud tingisid niivõrd traagilised tagajärjed. „Ehkki teeolud muutuvad üha paremaks tuleb autojuhtidel igal hetkel säilitada valvsus ning valida sõidukiirus- ja võtted, mis vastavad nii teeoludele kui ka juhi võimetele. Hoolikad peaksid siinjuures olema kõik autojuhid, nii need, kel sõidukogemust veel napib, aga ka juba kogemustega juhid,“ sõnas Tohter.