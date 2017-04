"Hea küll, jätke see jama järgi. Mida sa, neiu, kohtunik, raisk, seal palud." See juhtus kohtuotsuse ettelugemise järel.

Kohus leidis, et Petersonil on paranoiline skisofreenia, aga see ei olnud piisavalt sügav, et takistada tal oma tegudest ja nende tagajärgedest aru saada.