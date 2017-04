Ligi 160 kilo kaalunud naine kaotas 13 kuuga 83 kilo, misjärel tuttavad teda ära ei tundnud. Naise muutus oli suisa nii imeline, et talle pakuti ka võimalust teha modellikarjääri.

28-aastane Liverpoolis elav Katie Garner kaalus ligi 160 kilo ja pugis mõnuga šokolaadi, kiirtoitu ja krõpse, kirjutab Mirror.

"Ma poleks iial uskunud, et minust võiks saada modell. Aga pärast kilode kaotamist on mu enesehinnang palju kõrgem ja ma tunnen end hoopis teise inimesena. Ma näen ka välja hoopis teistsugune ja mul on uued eesmärgi elus," selgitab Katie, et nüüd mõtleb ta üha enam modelliks olemisest.