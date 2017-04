Soomes solvas õpetaja üht eestlasest üliõpilast, mistõttu tuleb Espoo piirkonna koole haldaval Omnial nüüd eestlasele 2000 eurot valuraha tasuda. Lisaks sai õpetaja suulise hoiatuse.

Nimelt kritiseerinud õpetaja läinud detsembris ühes oma ainetunnis eestlasi, arvustades nende suhtumist ja iseloomuomadusi, vahendab Helsingin Sanomat. Kuigi eestlasest õpilane ei viibinud öeldu ajal klassiruumis, edastasid talle õpetaja hinnangu koolikaaslased, kes kuuldu ise hukka mõistsid.

Üliõpilane pöördus ka võrdõigusvoliniku poole. Läbirääkimiste tulemusena peab Omnia solvatule valurahaks 2000 eurot maksma.

Võrdõigusvolinik Kirsi Pimiä sõnul polnud juhtunu vaid ühe inimese probleem - see lõi ahistamisatmosfääri. Pimiä ütleb, et ta on rahul kooli tegutsemisega, kuna asjasse suhtuti täie tõsidusega.