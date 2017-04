Pierce Brosnan tunnistab, et nii naise kui ka tütre vähisurm on muutnud tema eluhoiaku pessimistlikuks.

Iirimaal isa-emata üles kasvanud näitleja esimene abikaasa Cassandra suri 1991. aastal munasarjavähki. 22 aastat hiljem viis sama haigus hauda Cassandra tütre Charlotte’i, kelle Pierce oli adopteerinud.

“Uskuge mind, ma ei võta elu nii, et tass on pooltäis,” ütles 63aastane näitleja ajakirjale Esquire. “Aeg-ajalt istub mu kõrval sünge melanhoolne must iiri koer.”

Pierce’il on Cassandraga ühine poeg Sean Brosnan (33). Lisaks Cassandra tütrele Charlotte’ile adopteeris ta naise poja Christopheri (44).

Pärast abikaasa surma abiellus Brosnan oma praeguse naise Keely Shaye Smithiga. Neil on kaks poega: Dylan (20) ja Paris (16).