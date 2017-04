Hugh Hefneri poeg eitab kuuldusi isa tervise halvenemisest.

Eelmisel sügisel käisid jutud, et Playboy asutaja on väga põduraks jäänud. Temast olevat saanud vaid 40kilone inimvare. Kuid Hefneri noorim poeg Cooper kummutab kuulujutud.

“Isal läheb väga hästi,” kinnitas peatselt 91. sünnipäeva tähistava erootikamoguli võsu.

25aastane Cooper usub, et kõlakad tekkisid Hugh’ taandumise tõttu oma impeeriumi juhtimisest. “Tegelikult on tal selg väga kehv – 90aastasena võib see juhtuda – ning ta naudib elu oma häärberis.”

Cooperi sõnul käivad sõbrad isale tihti seltsiks. “Sõbrad tulevad ja vaatavad filme.” Endiselt korraldatakse ka iganädalasi ühiseid õhtusööke.