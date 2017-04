Ma olen seisukohal, et kõik ei pea mõtlema ühtmoodi ja vastandlikud arvamused rikastavad vähemalt minu mõttemaailma. Mis on aga juhtunud Tallinna TV-ga viimase poole aasta jooksul on üsnagi kurb. Esiteks on sellest saanud veelgi suurem Keskerakonna häälekandja kui enne. Kui Savisaare ajal ei häbenetud savisaaremeelsust oma armsalt naljakal kombel, mida iga terve mõistusega inimene võis ära tunda, siis täna kasutab Tallinna TV palju läbinähtamatumat taktikat. Kuna Keskerakond on nüüd koalitsioonis, siis on ilmselt krõbedamad avaldused valitsuse suunas just seetõttu Tallinna TV repertuaarist ära kadunud ja sellest on muidugi mul väga kahju.

Tänane Keskerakond üritab meile selgeks teha, et nad ajavad teistsugust poliitikat kui Savisaar. Aga kas ikka ajavad? Tallinna TV näitab ju selgelt, et sedasama propagandat, mida enne tehti, tehakse nüüd järjekindlalt edasi. Veelgi hullem. Keskerakonna Tallinna valimisnimekirja esinumbrid on saanud Tallinna TV-s lausa oma saated.

Miks ma seda blogi aga täna kirjutan? Esiteks on kahju näha, et Lenk ja Co. ei ole suutelised enam tegema saadet, milles nad oma humoorikas võtmes siunasid neid, keda pidasid vajalikuks. Nüüd on nende saade muutunud hambutuks virinaks. Samuti ma ei saa aru, mis juhtus "Vaba mõtte klubiga", et see ümber nimetati ja seltskonda natuke kohendati. Mis sellel saatel siis enne häda oli?

Täna selgus, et eestlaste suunas terava väljaütlemisega Sami Lotila juhitav 'Põdra TV' lõpetatakse Tallinna TV-s ära. Mida kuradit? Tegu on ju hetkel ühe parima nišisaatega, mis üldse meie riigi telemaastikul on. Pikka aega Eestis elanud Soome ajakirjanik (kes suhtub meie riiki väga kriitiliselt, kuid teeb iroonilises võtmes intervjuusid soomlastega, kes elavad Eestis) saab keelumärgi. Kas me tõesti ei taha kuulda, mida kriitilist on meie naabritel meie kohta rääkida? Vahet ei ole, kes see on, kas okupatsioonieitaja või siis inimene, kes on saanud Eestisse sissesõidukeelu natsisüüdistuse pärast, nende arvamust on ju huvitav kuulda. See, kui kuulata teise inimese arvamust, ei tähenda ju seda, et sa pead nende inimestega nõustuma. Iga päev propageeritakse meie ühiskonnas vähemuslaste õigusi, millega me peame vaiki olles nõus olema.