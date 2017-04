Anne Hathaway tundis filmi “Colossal” vaadates uhkust, et ta oli rasedana oma taguotsa trimmis hoidnud. Toimusid ju võtted beebiootuse ajal.

Alles hiljem mõistis ta, et nähtud tuharad kuulusid hoopis kehateisikule. “Naljakas, kuidas keha rasedana muutub,” rääkis aastast poega Jonathani kasvatav näitlejanna Vulture.comile.

“See oli mu esimene rasedus, nii et ma ei teadnud, mis toimub. Filmis on üks kaader, mida nähes mõtlesin: “Ah nii, hoidsin pepu heas vormis.” Aga kui ma filmi teist korda vaatasin, mõistsin, et tegu oli teise naisega.”