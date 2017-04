Kellele veganlus on üldse tervislik? Kuidas tervislikult toituda? Mida peaksid eestlased sööma vähem ja mida rohkem? Põletaval päevateemal debateerivad Eesti Vegan Seltsi arendusjuht Kadri Sikk ning pediaater, Eesti Toitumisteaduse Seltsi rajaja ja Tartu Ülikooli emeriitdotsent Mai Maser, kes on olnud aastakümneid tervisliku toitumise propageerija.

Kes on säutsupääsuke? Suhtlusmeedias oma kalambuuride, keelemängude ning eesti kirjanduse ja keele populariseerimisega laineid lööv Keiti Vilms on "Kolmeraudse" otsestuudios, et rääkida keelemeelest ning esitleda oma uut, kohe ilmuvat raamatut.

"Kolmeraudse" huumorinurgas astub seekord stand-up-kavaga üles Henrik Normann, muusikat teevad sel nädalal Sofia Rubina ja Robin Juhkental koos Otsa-kooli bigbändiga dirigent Siim Aimla juhatusel. Henrik Normann ja Sofia Rubina annavad Mihkel Rauale ka intervjuu.

"Kolmeraudne" on TV3 otse-eetris neljapäeva õhtul kell 21.35.