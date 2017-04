Malaisia peaminister Shabudin Yahaya ütles Kuala Lumpuris parlamendi ees kõneldes, et 9aastased tüdrukud on valmis abiellumiseks ning vägistamisohvrid peaksid naituma oma ründajatega.

Shabudin Yahaya sõnul on 9aastased tüdrukud abieluks valmis nii füüsiliselt kui vaimselt, vahendab Daily Mail.

"Kui me räägime 12- ja 15aastastest, siis nad näevad välja kui 18aastased," ütles peaminister. Veel lisas ta, et kuna mõnedel tüdrukutel algab puberteet juba 9aastaselt, on nad nii füüsiliselt kui vaimselt abieluks küpsed. "Seega pole abielu neile võimatu."