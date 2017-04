5 märki sellest, et see mees on hea saak:

Ta viib su kuhugui lõõgastavasse ja lõbusasse paika, kus teil on võimalus rääkida.

2. Mees, kes pakub pärast esimest kohtumist vaid head-ööd-musi , ei midagi enamat!

Loomulikult võisid sa olla valmis minema kaugemale, kuid mees on kindel ja teab, et sel korral piisab ka vaid ühest musist. Siis uurib ta, et kas võib sulle homme helistada ja su järgmisele kohtingule kutsuda. Sa lähed tuppa, sulged ukse ja tunned, kuidas liblikad on vallutanud kõhu...

3. Mees, kes teeb julge sammu

Olete mõned nädalad kohtunud ja tunded on endast vaikselt märku andnud. Sa pead minema tööreisile ja mõtled - kas peaksid paluma tal lasta enda bussijaama või lennukile viia? Sa ei pea isegi küsima, sest ta teeb ise sellise ettepaneku!

4. Mees, kes tahab hoolimata kõigest näha sind.

Tuli tal ema külla, sul on gripp või tema sõbrad kutsuvad teda linna - EI! Ta tahab olla sinuga, sest nii tunneb ta end kõige paremini.

5. Mees, mitte uksematt