Legendaarne Ameerika laulja Barry Manilow tunnistas alles nüüd, 73aastasena, oma homoseksuaalsust. Laulja ütles, et abiellus kolm aastat tagasi oma kauase mänedžeri Garry Kiefiga, kes on tema partner olnud juba 39 aastat. Ehkki Manilow’ seksuaalne suunitlus oli tema sõpradele ja väikesele fännide ringile teada, varjas ta seda avalikkuse eest. “Mõtlesin, et mu fännid on pettunud, kui nad saavad teada, et ma olen gei,” seletas arvukatest hittidest tuntud Manilow ajakirjale People. “Hoian väga oma privaatsust. Olen alati hoidnud.”

Artist pihtis, et salatsemine põhjustas talle ohtralt stressi ja ärevust ning ta kartis aastaid, kuidas avalikkus saladuse ilmsiks tulekule reageeriks. Nüüd aga tunneb ta, et hirmud olid alusetud. “Kui fännid said teada, et oleme Garryga paar, olid nad nii rõõmsad. Reaktsioon oli nii ilus – võhivõõrad kommenteerisid: “Tubli!” Olen väga tänulik.”