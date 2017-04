Toopilise tormi Debbie tõttu tekkinud üleujutused sundisid Uus-Meremaal evakueeruma Põhjasaarel asuva Edgecumbe'i linna kõik elanikud. Veetase ulatub mõnedes kohtades koguni 2 meetrini.

Üleujutused Uus-Meremaal (Reuters / Scanpix)

Üleujutus mõjutas umbes 600 kodu ning 2000 inimest, vahendab BBC.

Nädal tagasi laastas Debbie Austraaliat. Meteoroloogid on seisukohal, et neid kahte riiki kimbutanud ilmastikutingimused on nõnda äärmuslikud ja haruldased, et selliseid näeb vaid korra 500 aasta jooksul.

Hetkel on Debbie suuna võtnud Uus-Meremaa Lõunasaarele.