ATTELA advokaadibüroo advokaadi Marko Saagi hinnangul maksavad kümned tuhanded inimesed sotsiaalmaksu valesse riiki, kirjutab Äripäev.

Väljaspool Eestit tegutsevate töötajate puhul osutub sageli komistuskiviks sotsiaalmaksu tasumine, mis võib teadmatusest minna valele riigile. Kuidas aru saada, millises riigis seda tegema peaks?

Mõni aasta tagasi avaldas Soome pensionikeskus pressiteate, mille järgi makstakse tuhandete Soomes töötavate eestlaste sotsiaalmaksu mõlemasse riiki. Kui siia lisada ka need, kelle sotsiaalmaksu makstakse küll ainult ühte, kuid valesse riiki, ning need eestlased, kes töötavad mõnes muus riigis peale Soome, võib üsna kindlalt eeldada, et sotsiaalmaksu valesse riiki maksmine võib puudutada kümneid tuhandeid Eestiga seotud töötajaid.