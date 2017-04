Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Õnne Pillak arvab, et volikogu opositsiooni fraktsioonid ei peaks andma Tallinna TV tegemiseks tugevamat alibid ja jätma esitamata oma liikmed loodavasse nõukotta.



"Minu soovitus on, et opositsioon ei saadaks oma liikmeid Tallinna Televisiooni loodavasse nõukotta. Selle eesmärk on vaid saada arutule maksumaksja rahakulutamisele liitlasi, et Keskerakond üksi ei peaks enam vastutama oma tegude eest," ütleb Pillak. "Minna appi propagandamasinat tegevuses hoidma lootuses, et see midagi muudab oleks tõeline naiivsus," lisab ta.



Pillak juhib tähelepanu, et opositsiooni ettepanek on algusest peale olnud Tallinna Televisioon kinni panna ning vabanevad vahendid suunata näiteks lasteaedade või teede remonti. "Kutsuda nüüd opositsiooni appi oma tempusid lahendama on ikka veider vastus ettepanekule likvideerida Tallinna Televisioon."