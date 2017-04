Täna algab MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu eestvedamisel koostöös Naiskodukaitsega neljas heategevuslik Sinilillekampaania, millega kutsutakse Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide tunnustamiseks kandma sinilillemärki.



"Kampaania eesmärk on sinilillemärki kandes näidata, et märkame ja väärtustame Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide panust," ütles Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esimees staabiveebel Enn Adoson. "Kõigile, kes igapäevaselt meie kaitsevõime tagamise eest seisavad, on see suur tunnustus."

Neljandat aastat peetava Sinilillekampaania eesmärk on kutsuda üles kandma sinilillerinnamärki Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide ja nende lähedaste tunnustuseks.



Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö. Kõikjal Eestis aitavad sinilillesõnumit ja -märke levitada ning annetusi koguda Naiskodukaitse vabatahtlikud.

Kampaania vältel on võimalik osaleda erinevatel üritustel, Sinilillejooksudel Tallinnas, Tartus, Tapal ja Brüsselis ning tähistada 23. aprillil veteranipäeva, mis kulmineerub õhtul Vabaduse väljakul Veteranirocki kontserdiga. Veteranirocki tänavuseks peaesinejaks on Ukraina artist Ruslana.