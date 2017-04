Riigikogu liige Liisa Oviir (SDE) tegi riigikogu õiguskomisjonis ettepaneku kvalifitseerida seksuaalne ahistamine karistusseadustikus eraldi süüteoks. Selleks tegi ta muudatusettepaneku justiitsministeeriumi ettevalmistatud eelnõu kohta, kus seda sees ei ole, sest minister Urmas Reinsalu ei näinud selleks vajadust.

Oviiri sõnul illustreerib praeguse olukorra ebaadekvaatsust asjaolu, et uuringute järgi on seksuaalne ahistamine väga levinud, ent Eestis on siiani olnud ainult üks sellesisuline kohtuasi. "Ka seal tuli õigeksmõistev otsus, kusjuures otsuse argumentatsioonis nimetati asjaolusid, et ründaja ja rünnatava vahel ei olnud alluvussuhet (tegemist oli kolleegidega) ning ründaja ei üritanud rünnakuga ametialaseid eeliseid saada," sõnas Oviir.

"Nii et meil on probleem, aga seaduse tasemel on see pea täielikult adresseerimata."

