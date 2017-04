Eesti ühe vastuolulisema eluaegse vangi Anatoli Nikolajevi kaitsja tegi riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumile avalduse, kus seab põhimõtteliselt küsimärgi alla, kuidas presidendi armuandmine käib.

Advokaat Anti Aasmaa protestib, et presidendile valmistab materjale komisjon, kuhu kuuluvad riigikohtu ja riigiprokuratuuri esindajad, mis ei ole tema hinnangul aus ja erapooletu, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"Mina leian, et see on vastuolus ausa ja õiglase menetlusega, kui Anatoli Nikolajevi asjas teevad armuandmise eelotsustuse riigikohtu ja riigiprokuratuuri esindajad, kes on ise siis põhimõtteliselt selle lahendi teinud kunagi," rääkis Aasmaa ETV "Pealtnägijale".