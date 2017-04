Haiguse algusperioodil suutis Margus Elts Saksamaal DJ-na esineda tuhandetele inimestele, kuid nüüd vajab ta liikumiseks tihti ratastooli – mees põeb sclerosis multiplex'i.

Meest aitavad haigusega võitlemisel tema sõbrad ja elukaaslane Triinu Roosimäe, kellega Elts on koos olnud veidi vähem kui viis aastat, vahendas Menu ETV saadet "Ringvaade". Eelmisel aastal sündis perre tütar.

"See on kõige hullem mehele, kui sa ei suuda hoolitseda oma naise ning tütre eest. Sa tundud kasutu inimesena. See tekitab sisemuses halbu tundeid," rääkis Margus Elts, kelle haigusega võitlemiseks on sõbrad käivitanud kampaania "Aitame Margust", mille eesmärk on aidata mees autoloogse vereloome tüvirakkude siirdamise protseduurile.