Ratastoolis mees muretseb: dementne abikaasa püüab kogu aeg kodust plehku panna.

Möödunud aasta augustis tekkis Tiidu abikaasal Janal kihk kodunt rändama minna. Naist on mitu korda tagasi koju talutanud nii politsei kui ka kiirabi. Olukorda aitaks kontrollida lukku keeratud uks, kuid Tiit ei mõista, kuidas saab ta kedagi vangina kohelda? "Ma tean oma kogemusest – kes minna tahab, läheb nagunii! Mina selle olukorraga toime ei tule, see käib üle minu jõu!"

HING MURET TÄIS: Tiidu süda valutab, kuna Jana püüab ühtepuhku kodust pageda. Mehel tuli aga hea mõte, kuidas Kiviõli tuhamäe juurde püüdlevat Janat kodus hoida: vaadata mäge arvutist. (Tiina Kõrtsini)

Tiit ja Jana tutvusid 1989. aastal, kui mees hooldekodust Kiviõli haiglasse viidi.

"Vaatasin, et nii kena daam tuuakse sisse. Mõtlesin veel, et mis haigla ja mis arstid need sellised on, panevad naistepäeval naise haiglasse," meenutab Tiit muiates. Tiit tundis, et peab naise lohutamiseks temaga natuke jutustama.