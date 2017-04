Teisipäeva hommikul vahistas Iiri politsei Dublini eeslinnas allilmas tuntud Imre Araka, kes kohaliku väljaande väitel võis olla linnas palgamõrva sooritamas.

Imre Arakas peeti kinni koos kahe kahtlusalusega – 58aastase mehega ja kolmekümnendates eluaastates Dublinist pärit mehega, vahendab The Irish Times.

"Me oleme Iiri ametivõimudega infot vahetanud, kuid mis puudutab menetlust, siis meil pole õigust ega ka teadmist kommenteerida," sõnab keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Helen Uldrich ja kinnitab, et Iirimaal on kinni peetud Imre Arakas.

The Irish Times kirjutab võimalusest, et Arakas tuli Iirimaale selleks, et sooritada Kinahani jõugu jaoks palgamõrv.