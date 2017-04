Märtsis lahutuse sisse andnud endine Spice Girlsi lauljatar Mel B veenis kohut, et tema mehele kehtestataks lähenemiskeeld. Briti superstaar loetles esmaspäeval kohtudokumentides Stephen Belafonte jäledaid patte: produtsendina tegutsev abikaasa olevat Meli peksnud ja kägistanud, sundinud teda koos suvaliste naistega grupiseksile ja rasestanud nende lapsehoidja, vahendab TMZ.com.

Stephen pani ette, et nad võiksid kolmekesi edasi elada, kuid naine tegi aborti ja sai väidetavalt valurahaks 300 000 dollarit.

Ühtlasi ähvardas Belafonte avalikkuse ette lekitada enda ja Meli seksivideod.

SINIKAD NÄOL: Mel B esitas California kohtule asitõendi abikaasa Stephen Belafonte vägivaldsusest. (Vida Press)

Meli sõnul algas vägivallatsemine juba 2007. aastal, kui nad abiellusid. Peksust saanud muster. Kui Mel saavutas oma uuel kodumaal USAs edu, peksis Stephen teda, et too mõistaks, kes nende peret valitseb.