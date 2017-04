Kolumnist Margit Adorf ütles ETV saates "Ringvaade", et Eesti kaubanduskettide ostupäevad on võrreldavad mustkunsti ja inimeste petmisega.

"Need on agressiivsed petuallahindluskampaaniad, mis on nagu paraad või kevadine karneval. See ei ole tavaline aus ja rahulik allahindlus, vaid palagan," selgitas Adorf. Ta ütles, et kui minna poodi ostupäevade ajal, lahkub inimene poest millegagi, mida tegelikult vaja pole, kirjutas Menu.

"Need, mis praegu on, on lihtsalt ostutsirkused, kus protsent on natukene odavam kui tavaliselt, aga see jääb 30 protsendi piiresse," rääkis Adorf, kes ise tellib asju veebist ja jätab poodi minemata.