Mis on kuus vajadust, mis meie käitumist ja elu suunavad ja millisesse järjekorda seaksid need sina? Millisesse sinu partner? Kas teie väärtused on täiesti erinevas järjekorras? See on huvitav harjutus, kuid kindlasti tasub meeles pidada, et Robbinsi teooria on vaid üks miljoneist ning üleliia tõsiselt ei maksa kõiki enese- ja suhteabi teooriaid võtta. Võib-olla aitab see endasse vaadata ja ehk isegi milleski selgusele jõuda.

Suhteekspert Tony Robbinsil on oma teooria, millest ta peab loenguid ja kirjutas muu hulgas artikli ajakirjale Entrepeneur. Mis see ka poleks, mida inimene taga ajab – äri, suhe, reisimine – meil on kuus universaalset vajadust, mis inimkäitumist mõjutavad. Kuigi kõigil on samad vajadused, siis väärtustame neid erinevalt.

Esimene vajadustest on vajadus kindlustunde järele. Meie loomuses on vajadus omada elu üle kontrolli ja teada, mis on tulemas, et saaksime ennast kindlalt tunda. See on ellujäämismehhanism. Tahame vältida valu ja stressi ning tahame mugavust, et tunda mõnu.

Ebakindlus ja mitmekesisus

Vastuolus eelmisega, kuid mõnedel meist on see vajadus tugev. Ei saa ennast arendada ja inimesena kasvada kui pole midagi, mille nimel võidelda ja elevust, mis pidevalt elu põnevana hoiab.

Tähtsus

Vajame tunnet, et oleme tähtsad, väärtuslikud, erilised ja vajatud. Seda tunnet saavutatakse erinevatel viisidel. Näiteks mõni näitab oma tähtsust raha kulutades, teine raha säästes. Mõni inimene üritab tähtsust saavutada teadmiste kaudu, mõni sotsiaalmeedias jälgijaid kogudes.

Armastus

Neljas põhivajadus on armastus. Kui armastame, tunneme ennast tõeliselt elusatena ja kui armastuse kaotame, on valu tohutu. Armastus pole vaid romantiline, vaid tunneme seda ka oma pere, sõprade ja lemmikloomade kaudu. Mõned meist tunnevad seda ka läbi palvetamise. Muide, paljud naised tahavad automaatselt seda oma põhiliseks vajaduseks pakkuda, kuid ole enda vastu aus. Mitte kõik naised ei vaja esimese asjana printsi valgel hobusel.

Kui esimesed neli vajadust on vajadused meile kui isiksustele, siis viies ja kuues on vajadused hingele. Need on haruldasemad ning kui ka need on täidetud, siis tunneme ennast tõeliselt täielikena.

Kasv

Kui me inimesena enam ei kasva ega arene, siis jääme seest tühjaks. Kui suhe ei arene, kui äri enam ei kasva, siis see sureb või hääbub. Vahel tunned ennast täiesti paigal seisvat, kuigi ometi on sul korras nii karjäär kui suhted.

Oma panus