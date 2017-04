"Meie ülivalvsat, pedofiilide küpsemise tõkestamisele orienteeritud prokuratuuri see ei huvita. Kuriteoteate esitajale lasti seekord nii häbitult kõrge kaarega, et ei vaevutud leiutama midagi kasvõi viisakust&tõsiseltvõetavust meenutavat," kirjutab NIHILIST.FM. "Üks argument näiteks oli, et de Sade’i teksti näol on tegemist “….erootikaga”, kuna see ilmus erootikaajakirjas Maaja! Teine argument oli, et raamatukogu töötajatel puudus tahtlus pornot levitada. Kuidas on võimalik tahtluse puudumine kindlaks teha ilma menetlust alustamata?