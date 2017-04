Plastpakendid on mereloomadele ja –lindudele tõeliselt ohtlikud. Kui loomad plastikut süüa üritavad, võib see nad tappa. Kuid seni polnud teada, miks loomad pakendeid söövad, eriti kuna need ei meenuta millegi poolest nende loomulikku toitu. Veebileht Science News for Students kirjutab, et nüüd on leitud arvatav põhjus, miks ebanaturaalne pakend lindudele söödav tundub.

Olgu see praeliha või õunapirukas, toidu lõhn on vastupandamatu. Nagu inimestelgi, nii on ka mõnedel merelindudel sarnane reaktsioon toidu lõhnale. On kindlad aroomid, mis nende ajule märku annavad, et läheduses ootab eine. Kuid mida rohkem plast-, kile- ja muid pakendeid merre jõuab, seda rohkem saab see lõhnataju petta.

Zooloog Gabrielle Nevitt räägib, et lindudele nagu albatrossid ja tormilinnud on lõhn oluline. Et toitu leida, loodavad need linnud tunda lõhnu, mis tulevad keemilisest ainest nimega dimetüülsulfiid ehk DMS. "Meile, inimestele, meenutab see pisut vetikate või austrite lõhna," selgitab Nevitt. Lindudele meenutab see õhtusöögi lõhna.