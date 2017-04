"Me oleme Iiri ametivõimudega infot vahetanud, kuid mis puudutab menetlust, siis meil pole õigust ega ka teadmist kommenteerida,“ sõnab keskkriminaalpolitsei pressiesindaja Helen Uldrich ja kinnitab Iirimaal on kinni peetud Imre Arakas.

The Irish Times kirjutab võimalusest, et Arakas tuli Iirimaale selleks, et sooritada Kinahani jõugu jaoks palgamõrv. Seda teooriat toetab väide, et kõigil kolmel mehel olla olnud nimekiri Kinahani jõuguga rivaalitseva Hutchi-nimelise perekonna liikmetest. Kinahani klannist on seniste arvetaklaarimiste käigus tapetud üks liige, kuid Hutchi perekond on kaotanud lausa üksteist inimest.