Ajakiri Women’s Health leidis kaheksa meest, kellest igaühel on kolmekaga seotud oma kogemus või veendumus. Arvamusi on, nagu iga elu aspektiga, seinast seina. Küll aga paistab silma, et kombinatsioon kaks meest ja naine ei ole meestele kuigi ahvatlev… Näha on ka, et inimeste fantaasiaid ja eelistusi mõjutab porno, mis on aga eksitav, sest sellel ja reaalsusel on vähe ühist.

Tõsi ta on, et ka mehed on oma seksuaalsetes eelistustes mitmekesised ning võivad olla sama vabameelsed või konservatiivsed kui naised. Kolmekas ei ole iga mehe unistus, aga nii mõnigi neist oleks väga altis proovima.

"Ma ei ole seda kunagi teinud, aga kindlasti prooviksin. See on nagu seksi Püha Graal, kaks naist korraga. Aga kaks meest ja üks tüdruk? Seda peaksin ma väga kaua ja hoolega kaaluma. No ma teeksin seda, kui oleksin täiesti meeleheitel ja kuival."

2. Minu naine on juba kogenud

"Praegu on selle küsimuse jaoks huvitav aeg, sest mina ja mu naine just rääkisime sellest. Mina olen ülikooli ajal üks kord kolmekas olnud ja tema on seda mitu korda teinud, nii et me oleme mõlemad sellele avatud. Minu jaoks, pigem see kui avatud suhe, kus ta seksib kellegi võõraga ja mind pole seal. Mitte et ta oleks öelnud, et kui ma kolmekaga nõus pole, siis jookseks ta võõraste juurde. Ja noh, talle meeldivad naised, nii et ta tahaks, et oleks kaks naist ja mina. Ma ootan seda hoopis suurema elevusega kui kombinatsioon oleks vastupidine. Nüüd peame lihtsalt selleks õige inimese leidma."

3. Ah, miks ka mitte

"Teoorias tahaks ma muidugi kolmekat proovida. Kahe naisega või mehe ja naisega. Ma prooviks ükskõik kumba. Muidugi, kaks naist tundub parem, aga ma proovin elus kõike järele. Ma olen vaadanud piisavalt pornot, kus on kaks meest ja naine ja see ei tundu eriti kreisi värk olevat."

4. Ei tea, kas jaksaks

"Ma olen sillas juba sellest, kui saan ühe naisega seksida. Ja kui üks veel lisada, oleksin nõus. Ma ei tea, kui kaua vastu peaksin. Tõenäoliselt oleks minul otsekohe tulevärk valmis ja siis peaksid naised minu puhkeajal ise omavahel hakkama saama. Loodetavasti suudaksin varsti siis uuesti liituda. Teise mehega ma seda küll ei teeks, see mind ei eruta. Samas, selles olukorras peaksin ilmselt kauem vastu."

5. Sõbraga on natuke veider

"Keskapeol olime sõbra ja ühe tüdrukuga kolmekas. See polnud paha, aga natuke imelik. Ma oleks parema meelega teinud seda mõne tüübiga, keda enam kunagi ei kohta. Aga noh, tagantjärele naerame selle üle. Meie kolmas sõber abiellus pärast ülikooli selle tüdrukuga ja meid kutsuti pulma. See abielu kaua koos ei püsinud. Võib-olla see mees ei olnud huvitatud sellest, et keegi kolmas ka voodisse hüppaks. Aga jah, ma teeksin seda veel."

6. Seda on liiga palju

"Ma tahaks öelda, et tahaksin kolmekat kogeda, aga ainuüksi mõte sellest on hirmutav. Mis siis, kui see on teise mehega ja ta on minust palju parem? Liiga palju võistlust on juba sellega, et naine sind valiks. Mul pole vaja, et see võistlus veel magamistuppa ka jõuaks. Ma ei tea ka, kas ma suudaks kahte naist korraga rahuldada. Aga no ma prooviks ikka. Tulgu aga."

7. Teise mehega ei soovi

"Muidugi osaleksin ma kolmekas. Kui see oleks mingi teise mehega, siis see peab olema keegi, keda ma ei tunne ja enam kunagi ei näe. Sest sõbraga ma midagi sellist ei teeks. See peaks olema suvaline. Kaks naist ja mina, vaat seda ma prooviks küll."

8. Mulle meeldib kahekesi