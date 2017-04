Ratas vastas küsimusele hoopis põhjendusega: "Peterburi minekul on ainult üks eesmärk: toetada Eesti iseseisvat riiki ja meie inimesi, kes teevad iga päev teevad tööd, et Eesti riiki ehitada. Aga kindlasti ka avaldada tänu nendele 40 000 eestlasele, kes täpselt 8. aprillil 100 aastat Petrogradis marssisid selle nimel, et Eestile antaks autonoomsus," sõnas ta. "See on kõige õigem koht, seesama Eesti Vabariigi Jaani kirik, kus neid sündmusi sada aastat tagasi meenutatakse tänutundes jumalateenistuse, kontserdi ja piduliku sündmusega."

Madisoni hinnangul ei peaks peaminister Ratas Peterburi visiiti üldse ette võtma. "Venemaa on viimase 25 aasta jooksul järjekindlalt tagasi lükanud kõik Eesti-poolsed ettepanekud kõrgetasemelisteks kohtumistest kahe riigi esindajate vahel. Ka seekord ei ole Ratasel kavas ühtegi kõrgema taseme kohtumist," ütles Madison.

"Kas te kujutate ette, et Putin või Medvedev tuleks mitteametlikult Eestisse tähistama 9. maid või muud Venemaa ajaloo olulist sündmust? Niikaua, kui Kreml väldib kõrgetasemelist läbikäimist kahe riigi vahel, on peaministri Venemaa visiit Eesti riigile alandav."

Madisoni sõnul tuleb hoida ja edendada kultuurikontakte Peterburi Eesti kogukonnaga, ent seda ei peaks tegema Ratas. "Antud juhul olekski kohasem saata Venemaale Eestit esindama kultuuriminister Indrek Saar."

Ratase kaitseks on välja astunud erakonnakaaslane Marko Šorin, kelle sõnul püüavad opositsioonierakonnad "Eesti Vabariik 100" üritusega luua sisepoliitilist vastandumist. "Me räägime, et Venemaale pole paslik peaministril minna Eesti sünnipäeva tähistama. Tuletan meelde, et Jaani kirikus on käinud nii Andrus Ansip kui ka president Toomas Hendrik Ilves ja paljud teisedki. Võiksime Eesti sünnipäeva ajaks rumalad hirmutamised lõpetada," ütles Šorin.

Madison hinnangul on visiit siiski poliitiline avaldus, mitte pelgalt "Eesti Vabariik 100“ üritus. "Šorin peaks mõistma, et jutt ei käi sünnipäevast ega eestlastega kohtumisest, vaid kõrgeimal poliitilisel tasandil küürutamisest. Antud ülesannet Jaani kirikus sobiks täita kultuuriministril, kuid peaministri käik on lihtsalt Eesti väärikust alandav. Ajalugu tunneme me hästi ning tänu sellele ka mäletame, et Keskerakond on valmis kõigeks, et pugeda oma valijatele. See ei ole väärikas, vaid alandab peaministri ametikohta."

"Ei ole ilus minna peole hiilides, kui sind kutsutud pole ning peoomanik vaatab sulle ülevalt alla. Kuid mine tea, ehk siiski ongi kokku lepitud mõni poliitiline kohtumine, kuna koostööprotoll "Ühtse Venemaaga" on siiani aktiivne," ütles ta.