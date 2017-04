Välisminister Sven Mikser osales täna Brüsselis toimuval Süüria ja piirkonna tuleviku toetamise konverentsil, mille eesmärgiks oli anda tugev tõuge Süüria konflikti lahenduse ja usaldusväärse poliitilise üleminekuprotsessi toetuseks.

Välisminister rõhutas, et kestva poliitiline lahenduse leidmine Süüria kodusõjale on esmatähtis ning kinnitas Eesti poolse abistamise jätkumise. "Me oleme juba üle kuue aasta olnud tunnistajateks Süüria kodusõjale ning on aeg süstemaatiline inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumine ning sellega kaasnev vägivald lõpetada,“ ütles Mikser. "Eilne teade keemiarelva kasutamisest Süürias rõhutab veelgi vajadust kodusõjale piir panna ja sõjakurjategijad vastutusele võtta,“ rõhutas ta. Mikseri sõnul on oluline läbi mõelda ka Süüria konfliktijärgse toetamine poliitilisesüleminekufaasis.

„Assadi režiim ei ole mitte üksnes läbi kukkunud oma riigi elanike kaitsmisel, mis peaks olema mistahes valitsuse esmane kohustus, vaid on ise süstemaatiliselt pannud toime koletuid kuritegusid oma rahva vastu. Seetõttu peab Süüria tsiviilelanikke ja sõjapõgenike olukord püsima rahvusvahelise kogukonna tugevdatud tähelepanu all,“ kinnitas Mikser. "Tänane konverents toimub kaasaja ühe kõige traagilisema humanitaarkriisi taustal, kus miljonite inimeste elu sõltub rahvusvahelisest humanitaarabist. Ka Eesti jätkab omapoolset abistamist."

Välisminister teatas, et aastatel 2018-2019 eraldab Eesti 1,3 miljonit eurot humanitaarabiks Süüria pagulaste olukorra leevendamiseks. Seni on Eesti panustanud kokku 6,8 miljonit eurot.