Hispaania on üritanud Gibraltari mitu korda tagasi saada, kuid kõik katsed on lõppenud edutult. Gibraltari elanikud on seni olnud eluga Briti krooni all igati rahul. Selle tõestuseks on kaks rahvahääletust aastatel 1967 ja 2002.

Teisel referendumil uuriti, kas Gibraltar võiks minna Suurbritannia ja Hispaania ühise haldamise alla. Ka selle variandi lükkasid Gibraltari elanikud kindlalt tagasi. Ühishalduse ideed toetas vaid 187 inimest ning selle vastu hääletas 17 900 inimest.

Sellega võeti vähemalt ajutiselt suuremad pinged Hispaania ja Suurbritannia suhetes maha ning nüüdseks on Gibraltarist saanud õitsev turismipiirkond, mida külastab aastas keskmiselt 10 miljonit inimest, kes tulevad peamiselt Hispaania päikeserannikult. Samuti käib Hispaaniast üle 10 000 inimese iga päev Gibraltaris tööl.

Hispaania näeb Brexitis uut võimalust

Tuli on aga jäänud tuha alla hõõguma ja Hispaania näeb Brexitis uut võimalust. Nimelt hääletas koguni 96% Gibraltari valijatest mullu 23. juuni rahvahääletusel Euroopa Liitu jäämise poolt.

Kuna aga Suurbritannias tervikuna oli Euroopa Liidust väljaastumise poolt 51% referendumil osalenutest, siis algas eelmisel kolmapäeval ametlikult kaheaastane protsess, mis lõpeb 29. märtsil 2019 lahkumisega Euroopa Liidust.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk reageeris Suurbritannia ametlikule lahkumisavaldusele üheksaleheküljelise juhisega eelseisvateks kõnelusteks Suurbritanniaga. Juhis kooskõlastatakse 29. aprillil Brüsselis Euroopa Liidu 27 liikmesriigi erakorralisel tippkohtumisel.

Hispaania võimude ja ka opositsiooniparteide rõõmuks võib Donald Tuski juhisest välja lugeda, et Hispaania saab vetoõiguse Gibraltari kohta tehtavate otsuste langetamisel ning Gibraltari Euroopa Liidust lahkumiseks võib vaja minna Hispaania ja Suurbritannia erikokkulepet.

Hispaanias leitakse, et eelseisvad Suurbritannia lahkumiskõnelused on uus võimalus saavutada vähemalt osalinegi kontroll Gibraltari üle. Muu hulgas pakutakse Madridis välja, et Gibraltaril lubataks jagatud suveräänsuse hinnaga jääda Euroopa Liitu ka pärast seda, kui Suurbritannia sealt lahkub.

London ähvardab sõjaga

Londonis reageeriti Hispaania rõõmuavaldustele otseste ähvardustega. Valitsevate konservatiivide endine juht Michael Howard meenutas 35 aasta taguseid sündmusi, kui tollane peaminister Margaret Thatcher alustas sõda, et ajada Falklandi saartelt minema sinna tunginud Argentina väed. Sõjas sai surma 649 Argentina ja 255 Briti sõjaväelast.

Hispaania sõjalaev tungis Briti vetesse (Twitter)

Howard ei nimetanud otsesõnu Argentinat ja Hispaaniat, vaid ütles, et Falklandi saari tuli kaitsta teise hispaania keelt kõneleva riigi eest. Teatavasti on ka Argentina riigikeel hispaania keel.

"Ma olen täiesti kindel, et meie praegune peaminister (Theresa May) näitab üles samasugust otsusekindlust, et seista meie inimeste eest Gibraltaris," viitas Michael Howard võimalusele, et vajadusel alustab Suurbritannia Gibraltari pärast sõda.

Ka Suurbritannia kaitseminister Michael Fallon andis BBC vahendusel mõista, et Gibraltari kaitsmisel minnakse lõpuni.

Suurbritannia peaminister Theresa May helistas Gibraltari valitsusjuhile Fabian Picardole ning lubas, et London pühendub Gibraltarile ka tulevikus ja sealsete elanike tahte vastaselt ei lubata midagi sündida. May rõhutas, et London soovib koos Gibraltariga saavutada Brexiti kõnelustel parima võimaliku tulemuse.

Mis aga on parim? Gibraltari elanikud jääksid edaspidi meelsasti Euroopa Liitu, samas kuulub nende süda Suurbritanniale.

Ka välisminister Boris Johnson helistas Fabian Picardole ja rõhutas: "Ühendkuningriik jääb Gibraltarit, nagu ikka, leppimatult ja kaljukindlalt toetama."

Fabian Picardo ründas Euroopa Ülemkogu eesistujat Donald Tuski. Gibraltari peaministri sõnul käitub Tusk abielumehena, kes pärast lahutuse avaldust üritab lapsed tülli ajada.

Eksperdid usuvad, et Suurbritannia ja Hispaania sõja puhkemine on ülimalt ebatõenäoline ning Londonist Brexiti kõneluste eel tulevaid sõjakaid avaldusi ei tasu üheselt võtta.

Loodetavalt aitab kahe riigi pingestunuid suhteid leevendada Hispaania kuninga Felipe ja kuninganna Letizia 6.–8. juunini toimuv riigivisiit Londonisse. Hispaania kuningapaar käis viimati riigivisiidil Suurbritannias 1986. aastal.

Hispaania sõjalaev tungis Briti vetesse

Gibraltari valitsuse teatel sõitis Hispaania sõjalaev Infanta Cristina teisipäeval aeglase käiguga vaid ühe miili kaugusel Gibraltari rannikust. Briti merevägi saatis patrull-laeva Hispaania sõjalaeva tõrjuma.