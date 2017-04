Normaku sõnul on valitsuse kavandatud magustatud jookide maks konkurentsitult Euroopa kõrgeim, mis ületab isegi Soomes kehtestatud määrasid. "Meie hinnangul kallinevad 1,5-2liitristes pudelites olevate jookide hinnad üle 100 protsendi. Aktsiis saab olema suurem kui osadel lahjadel alkoholi sisaldavatel jookidel. Selline järsk maksutõus on ebaproportsionaalne ja tööstusharule hukatuslik,“ selgitas Normak, miks ollakse maksu vastu.

Kuigi ministeerium toob maksu kehtestamise ettekäändeks rahva tervise, siis on tähelepanuväärne, et karastusjoogid moodustavad vaid 6 protsenti Eesti inimeste päevasest kaloraažist. "Isegi siis, kui magusate jookide tarbimine väheneks kolmandiku, oleks see üksnes kaduvväike osa inimeste päevasest suhkru tarbimisest. Probleem on pigem inimeste toitumisalases teadlikkuses kui mõnes üksikus tootegrupis,“ rääkis Normak.