Viimaste aastate korterite ja sellest tingitud majade hinnatõus on pannud üha rohkem koduotsijaid valiku ette, et kas osta valmis maja või hoopis krunt ning ehitada ise. Uusi maju on pakkumises vähe ja järelturu omade hulgast ei pruugi leida sobivat mõistliku hinnaga. Seega võib valimine minna üsna keeruliseks.

Suur osa pakutavatest eramutest on ca 10 aastat vanad ehitised, mille puhul tuleb sageli arvestada täiendava värskendamise ja kaasajastamisega – uuendamist võivad vajada siseviimistlus, fassaad ja terrassid. Sageli on majandusliult otstarbekas vahetada (osaliselt) välja ka küttesüsteem, kuna olukord energiaturul on muutunud (eriti elektrihind) ja 10 aastat tagasi alles arengu algfaasis olnud lahenduste (soojuspumbad, päikesepaneelid) kasutegur pole enam kaugeltki sama, mis tänastel lahendustel.

Üsnagi ruttu jõuab koduotsija numbriteni: kui palju on hinnavahe juhul, kui ostetakse krunt ja ehitatakse ise või, kui osta maja näiteks järelturult.

Näide: Pere soovib kolida Kakumäe-Pikaliiva piirkonda eramajja

Võttes aluseks, et krundi hind on 100 000€ (Haabersti keskmine 1200 ruutmeetrine krunt), millele ehitada hea kvaliteediga, nn „võtmed-kätte“ maja hinnaga 1200 €/m2, siis näiteks 140 ruutmeetrise üldpinnaga hea planeeringuga peremaja hinnaks kujuneb 268 000 eurot. Sama palju maksab portaalis 10 aastat vana sama suur paarismaja osa. Sarnased eramajad aga jäävad pigem 300 000 euro kanti.

Loomulikult on Igal asjal omad plussid ja miinused ning alati tasub hoolikalt läbi mõelda, mis on just teie jaoks oluline ning seejärel teha valik.

Uus maja

+ Uus, garantiiga;

+ saab valida teie pere soovidele vastava planeeringu, suuruse, arhitektuuri, küttelahenduse jne;

+ võimalus ise viibida ehituse juures ja kasutada usaldusväärset ehitajat ning ehitusjärelvalvet;

+ tänapäevased materjalid ja hea soojustus;

– ehitamisele kulub keskeltläbi 6-9 kuud (moodulmajade puhul lühem aeg), mille jooksul tuleb üldjuhul ka oma aega eraldada töö ja pere kõrvalt, et saavutada parim tulemus;

– kinnistu vajab reeglina ehitusjärgseid haljastustöid;

– keerulisem leida finantseeringut, kuna pangad reeglina krundi ostu täielikult ei finantseeri.

Kasutatud maja

+ Saab kohe sisse kolida (pärast värskendustöid);

+ maja vaatama minnes saab tunde kätte, kuidas seal elada oleks (vaade, proportsioonid, haljastus);

+ lihtsam finantseerida;

– vaata uue maja plusse.

Soovitusi kinnistu valimisel

Uurige ehitusõigust – kas on kehtestatud detailplaneering või väljastab kohalik omavalitsus projekteerimistingimused (hajaasustusalal) ning kas selle kohaselt saate üldse ehitada soovitud maja.

Millised on võimalused tehnovõrkudega (vesi, elekter, gaas, side jms) liitumiseks ja milliseid lisakulusid need kaasa toovad.

Kas kinnistul on mingeid looduskaitselisi või muid ehitustegevusega seonduvaid piiranguid (veekogu kaitsevöönd, haruldase liigi kaitseala, kõrgepingeliin vms).

Seega. On, mille üle mõelda.