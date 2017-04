Dokumentaalsari "112 – Saatuslik hetk" toob täna Kanal 2 ekraanile loo, mille peategelaseks on lapse tarmukas käitumine tulekahju korral.

Ühel päeval võtab Häirekeskuse Lääne keskuse päästekorraldaja Tiia Lindov vastu kõne, kus keegi temaga ei räägi. Taustalt kostuvate helide järgi taipab ta kohe, et toimumas on midagi halba. "Sel hetkel mõtlesin ainult seda, et peaasi, et kõne ära ei katkeks," meenutab toimunut täna doksarjas Tiia Lindov.

Kui teisel pool lõpuks rääkima hakatakse, selgub, et helistajaks on paanikas poiss, kes viibib põlevas majas. Kõne käigus ilmneb, et põlevasse korterisse on jäänud vanainimene, kelle elu on ohus.